Об этом он заявил в интервью “Радио Свобода”, комментируя, в том числе, более ранние заявления олигарха Игоря Коломойского.

“Исключается (дефолт, – ред.)… Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги – мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись – вы купили холодильник. А потом прошло несколько… Вы говорите: не могу вам отдать всю сумму, давайте я вам половину отдам. Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала 9 раз. Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют”, – подчеркнул Марченко.

Министр добавил, что это не та практика, которую следует копировать и о которой стоит говорить.

“Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на 5. Вам не будет никто доверять. Мы это уже проходили, кстати”, – отметил Марченко.

(На видео – с 18:53)

Ранее экс-совладелец “ПриватБанка”, украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Financial Times сообщил, что выступает за объявление Украиной дефолта. Он выразил мнение, что Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу жесткой экономии Международного валютного фонда (МВФ), а также объявить дефолт по внешнему долгу.

Впоследствии сам Зеленский опроверг возможность дефолта в нашей стране, назвав соответствующие заявления “слухами” и “продуманными акциями”.