Об этом он рассказал в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1 + 1”.

Ранее лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила, что меморандум, представленный МВФ — это сдача национальных, украинских интересов.

По словам Марченко, создание понятие “гарантированного минимального дохода” не соответствует действительности.

Что касается введения рыночной цены на газ и отопление для населения, это, по его словам, совсем не так.

“Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне, которая сейчас во всех нормативных документах, более 4 тысяч гривен. На рынке фактическая цена – 2 275. Это цена мая. То есть цена будет снижена. Согласно этим условиям на отопительный сезон цена будет снижена”, – рассказал министр.

О продлении пенсионной, медицинской, образовательной реформ, он ответил, что реформы в указанных последних двух отраслях предусматриваются.

“Вопрос – что укладывается в этот формат. Переход на новые модели финансирования – это нормальный подход. Я не вижу там проблемы, там не записано, что это какая-то реформа, которая делает какие-то злые вещи. В этом там дискуссии нет”, – сказал он.

Относительно пенсионной реформы, то МВФ рекомендует Украине, по его словам, не делать исключения в плане пенсий, а также не делать льготных пенсий для судей, прокуроров. В то же время, о повышении пенсионного возраста речь пока не идет.

“Там определенные предохранители относительно того, что возможность раскачивания пенсионной системы они созданы. И больше никаких там рисков. О повышении пенсионного возраста не идет. Категорически не идет”, – подчеркнул Марченко.

Отдельно он отметил, что реформа налоговой системы предусматривает создание единого юридического лица в государственной налоговой службе, государственной таможенной службе.

“Мы на это идем, это нормальный практический шаг, я не вижу в этом никаких критических вещей. Это технические шаги, которые мы делали с МВФ или без МВФ”, – пояснил он.

Он также добавил, что в меморандуме упоминается приватизация, но там речь не идет о конкретных предприятиях, например, Одесский припортовый завод, “Центрэнерго” или “Электротяжмаш”.

Марченко также прокомментировал возможность пересмотра некоторых норм закона на рынке сельскохозяйственной земли. По его словам, фактически в меморандуме зафиксированы те вещи, которые уже приняты – о снятии моратория на продажу земли, введение рыночных механизмов. Никаких дополнительных обязательств нет, кроме тех, которые власть уже на себя взяла.