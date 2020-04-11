Без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире “Свободы слова Савика Шустера”.

По его словам, рисков для финансовой системы Украины очень много.

“Этот бюджет не простой. Если у нас будут ограничены возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы”, – сказал Марченко.

Он также отметил, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно.

На видео с 1 ч. 36 мин. 50 сек.

Лидер “Европейской Солидарности” отметил, что Коломойский публично высказывался за дефолт Украины. Порошенко объяснил, что дефолт будет означать обвал курса гривны, гиперинфляцию (рост цен), массовую безработицу, закрытие предприятий, невыплату зарплат, пенсий и стипендий, банкротство государства и остановку финансирования армии.