Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире “Свободы слова Савика Шустера”.
По его словам, рисков для финансовой системы Украины очень много.
“Этот бюджет не простой. Если у нас будут ограничены возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы”, – сказал Марченко.
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Он также отметил, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно.
На видео с 1 ч. 36 мин. 50 сек.
- Лидер “Европейской Солидарности” отметил, что Коломойский публично высказывался за дефолт Украины. Порошенко объяснил, что дефолт будет означать обвал курса гривны, гиперинфляцию (рост цен), массовую безработицу, закрытие предприятий, невыплату зарплат, пенсий и стипендий, банкротство государства и остановку финансирования армии.
- Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению к документу подано более 16 тысяч правок.
- Депутат от фракции “Слуга народа” Александр Качура подал обращение к главе редакционного совета национального проекта “Книга рекордов Украины” с прошением зафиксировать рекорд по количеству правок к “антиколомойскому” закону.
- Исключенный из “Слуги народа” нардеп Антон Поляков, который подал 6033 правки к “антиколомойскому” закону выдвинул ультиматум Верховной Раде.