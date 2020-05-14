Об этом министр рассказал в интервью #Буквам.

“Отправят, так отправят (в отставку – ред). Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива. Если ты, конечно, не Аваков”, – пошутил он.

При этом Криклий сказал, что не слышал о существующих претензиях к своей работе со стороны Президента Украины Владимира Зеленского.

“Думаю, что если были бы, я бы знал”, – заявил он.

При этом министр также подчеркнул, что об отношении Президента к возобновлению сообщения лучше “спросить у самого Президента”.

“Я могу только свое видение высказать, что нужно открываться, потому что есть определенный эмоциональный психологический барьер, плюс вопросы логистики для предприятий, которым мы разрешаем работать. И чтобы мы еще и их не спасали, нужно как можно быстрее дать им возможность работать”, – пояснил Криклий.