Кабинет министров намерен предложить две дополнительные программы - по сохранению рабочих мест и поддержку микро- и малого бизнеса, который уже имеет кредиты в банках, а также - по кредитованию таких предприятий.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“Мы предложим еще две программы, которые будут финансироваться частично из бюджета и будут иметь эффект мультипликатора. Поэтому мы предлагаем еще программу, которая предусматривает для микро и малого бизнеса, которые имеют кредиты в банках, предприятие может обратиться в правительство и правительство компенсирует процентную ставку до нуля. До 500 тыс. грн. кредита. Правительство компенсирует в течение года процентную ставку до нуля, при условии, что сохраняются рабочие места. При сохранении рабочих мест будет такая программа. Это реальная программа, потому что многие предприятия будут увольнять людей, потому что они будут объявлять дефолт, а эта программа ослабляет давление”, – заявил Петрашко.

Также он отметил, что на время выхода из кризиса предусмотрено еще программу под названием “Новые деньги”. Она предусматривает банковский кредит для малых предприятий, по которой кредитная ставка для бизнеса составит 5%. Эти деньги будут направлены на выплату зарплат работникам предприятий.

Петрашко уточнил, что такие программы будут рассчитаны на три-шесть месяцев.

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