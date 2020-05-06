Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Целью встречи стало обсуждение ключевых приоритетов для усиления взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и США в экономической плоскости.
В ходе дискуссии собеседники затронули перспективи постепенного снятия ограничительных мер, введенных в связи с противодействием распространению пандемии COVID-19, направленных на восстановление экономической деятельности, оказание поддержки микро- и малому бизнесу, создание условий для долгосрочного финансирования национального промышленного сектора.
Игорь Петрашко отдельно подчеркнул, что Украина как надежный торговый партнер готова и в дальнейшем подтверждать статус надежного игрока на международных рынках сельхозпродукции.
Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сферах торговли, защиты прав интеллектуальной собственности, санитарных и фитосанитарных мер, улучшения инвестиционного климата.
- В Украине по состоянию на утро 6 мая зафиксировано 13 тысяч 184 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 487 новых случаев.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).