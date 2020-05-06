Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко обсудил снятие карантина с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Целью встречи стало обсуждение ключевых приоритетов для усиления взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и США в экономической плоскости.

В ходе дискуссии собеседники затронули перспективи постепенного снятия ограничительных мер, введенных в связи с противодействием распространению пандемии COVID-19, направленных на восстановление экономической деятельности, оказание поддержки микро- и малому бизнесу, создание условий для долгосрочного финансирования национального промышленного сектора.

Игорь Петрашко отдельно подчеркнул, что Украина как надежный торговый партнер готова и в дальнейшем подтверждать статус надежного игрока на международных рынках сельхозпродукции.

Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сферах торговли, защиты прав интеллектуальной собственности, санитарных и фитосанитарных мер, улучшения инвестиционного климата.