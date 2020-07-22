Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает, что Национальный банк использовал валютный курс для манипуляций.

Об этом он сказал в интервью изданию “РБК-Украина”.

Министр пояснил, что в прошлом году усиление курса до 23,5 гривен за доллар заложило падение промышленности и ВВП страны.

Учитывая, что НБУ отвечает за монетарную политику, а его министерство за экономическую, профильное ведомство (Нацбанк) использовало курс валют для манипуляций.

“Министерство экономики, ответственное за экономическую политику, НБУ – за монетарную… Я тоже за гибкий обменный курс. Просто считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году усиление курса до 23,5 гривен/доллар, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП”, – заявил Петрашко.

Он уверен, что в тот момент, когда ситуация на рынках была благоприятной, необходимо было по максимуму пополнять резервы НБУ, но регулятор, по его мнению, делал это недостаточно.

“Национальный банк пополнял, но с моей точки зрения, недостаточно”, – отметил он.

По его словам, в случае, когда нужно стимулировать экономический рост, когда нужно ускорить рост ВВП, надо проводить экспансионистскую монетарную политику.

“Поэтому я – за гибкий курс. Я просто не видел необходимости усиливать курс с 28,5 до 23 гривен/доллар… Монетарная политика НБУ была жесткой”, – считает Петрашко.