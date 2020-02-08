Об этом сообщается в видеоролике, который обнародовал на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
В видео говорится, что в Украине зарегистрировано 349 политических партий.
“Из них 48 “партий-зомби”, которые не функционируют. Существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии. На Министерство юстиции возложен контроль за деятельностью партий. Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодня не соответствует требованиям закона”, – отметили в Минюсте.
Речь идет о партиях, которые не выдвигают кандидатов на выборы президента или народных депутатов в течение 10 лет.
“Этот шаг обеспечит политическую ответственность, защитит избирателей от политических мошенников, даст возможность обеспечить дисциплину и ликвидирует теневой рынок”, – добавили в министерстве.
Стоит отметить, что в течение всего ролика Малюська называл партии, которые планируется ликвидировать. Среди них – Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия Украины, “Организация украинских националистов”, “Женщины Украины”, “Христианско-демократический союз”, Партия защитников Отечества, “Народный блок”, партия “Русь”, Всеукраинская партия детей войны, Партия сильной власти и другие.
Опубліковано Denis Malyuska Пʼятниця, 7 лютого 2020 р.
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