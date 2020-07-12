Такой пост он сделал у себя в Facebook.
“Мечтая о работе.Про много-много работы”, – подписал фото Малюська.
В комментариях министру посоветовали не мечтать, а все-таки поработать.
“Кроме мечт, иногда нужно и поработать. Тогда, может, что-то и заработает”.
Также подписчики поинтересовались, не сменил ли Малюська работу.
“Садовником? Я думаю, может и получится”.
Впрочем, нашлись и такие, кто готов поддержать министра и его так называемый челендж.
“Поддерживаю челендж Дениса Малюськи!!!”
- Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська советовался в социальной сети, какой костюм ему покупать.