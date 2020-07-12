Министр юстиции Денис Малюська опубликовал фото, на которых он в белом костюме лежит на зеленой лужайке и "мечтает о работе".

Такой пост он сделал у себя в Facebook.

“Мечтая о работе.Про много-много работы”, – подписал фото Малюська.

В комментариях министру посоветовали не мечтать, а все-таки поработать.

“Кроме мечт, иногда нужно и поработать. Тогда, может, что-то и заработает”.

Также подписчики поинтересовались, не сменил ли Малюська работу.

“Садовником? Я думаю, может и получится”.

Впрочем, нашлись и такие, кто готов поддержать министра и его так называемый челендж.

“Поддерживаю челендж Дениса Малюськи!!!”