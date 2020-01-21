Министр юстиции Украины Денис Малюська не исключает распродажу тюрем в стране с поступлением части полученного дохода в министерство.

Об этом он рассказал в эфире программы “Завтрак с 1+1”.

Малюська отметил, что сейчас больше тюрем, чем пока нужно.

“Ситуация с финансированием сложная, средств на инфраструктуру нет. Мы сейчас отрабатываем механизм, чтобы продавать существующие здания тюремной системы и на эти средства строить что-то новое… Учитывая то, что у нас существенно больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем устроить распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры”, – объяснил министр.

Малюська также прокомментировал ситуацию в Лукьяновском СИЗО в Киеве, уточнив, что в некоторых камерах не хватает спальных мест. Однако, по его словам, это СИЗО не является наихудшим в Украине.

“Лукьяновское СИЗО не худшее в стране, скажем так. Есть хуже ситуации. По крайней мере там нет такого риска, что стены рухнут. А существуют СИЗО, где состояние зданий намного хуже”, – рассказал Малюська.