Министр юстиции Денис Малюська заявил, что ему приходится оправдываться перед мамой за низкую зарплату, а жене объяснять "Где деньги?"

Об этом он написал в Facebook.

“Вчера раздраженной жене на вопрос “Где деньги?” пришлось объяснять, что инфографика манипулятивна, 226 тысяч не получал и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы. В целом зарплата действительно была маленькой и раньше говорил правду”, – отметил министр.

При этом он заявил, что наконец-то сможет нормально поговорить с мамой, “потому что последние несколько месяцев наши разговоры сводились к оправданиям после тезисов “немедленно пиши заявление и иди с этой дурной работы”, “натяни шапку поглубже, сядь в троллейбус и послушай, что о вас говорят, оно тебе надо за 16 000?”

При этом Малюська считает, что высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость.

“О срочной командировке за границу можно узнать за несколько часов до отлета и лететь в таком случае придется за свой счет (если повезет, потом компенсируют). Или приходится быть козлом отпущения для раздраженных судей как в вот этом случае, когда на меня наложили штраф в 38 420 грн. Искренне надеюсь на вдумчивость апелляционной инстанции”, – написал министр.

А еще, по словам Дениса Малюськи, попадание на политическую должность делает из человека политического деятеля, которого в течение нескольких лет после увольнения “не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация”.

“Мы увеличивали и будем продолжать увеличивать заработную плату для всех работников, входящих в систему Министерства юстиции, иначе мы никогда не преодолеем коррупцию”, – рассказал министр юстиции.

Как сообщалось ранее, ряд министров, а также Премьер-министр Алексей Гончарук, в назначили себе огромные премии в декабре 2019 года.