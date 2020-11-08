Об этом сообщает Министерство юстиции в Facebook.
По его словам, штрафы от 17 до 34 тыс. гривен за нарушение любых правил карантина были несправедливыми, поскольку не все нарушители могли их оплатить. Чтобы урегулировать эти вопросы, 6 ноября Верховная Рада установила штрафы за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 грн.
“При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будет накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. Замечу, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за не ношение маски на улице”, – сказал Малюська.
- Верховная Рада усилила ответственность за отсутствие масок в период карантина в общественных местах. За это теперь будет предусмотрен штраф в размере от 170 до 255 гривен.