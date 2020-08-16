Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

“Обожаю этот зеленый спорткар. Когда увидел впервые, был убежден, что не смогу влезть, но оказалось значительно просторнее чем в большинстве седанов”, – сказал он.

Среди уникальных преимуществ такого авто, по словам министра:

– возможность парковать перпендикулярно, тогда требуется место немного больше за мопед. На месте одного большого внедорожника таких смартов может стать почти 3;

– экономичность;

– экологичность.

“Однако, электротранспорт все еще остается эксклюзивом, а хотелось бы видеть гораздо больше електромобилистов. Так чтобы на светофоре от 0 до 50 км / ч соревновались только электромобили в сплошной тишине без громких ДВС “, – отметил он.

Криклий сообщил, что следующая неделя будет иметь несколько интересных событий в сфере электромобильности, где в том числе будут обсуждать перспективы и вызовы развития электротранспорта.

“Обязательно присоединяйтесь. EcoDrive tech 2020. Посвящена инфраструктуре электротранспорта. Открыта с 18 по 20 августа, МВЦ в Киеве на Броварском проспекте – презентация первого украинского электромобиля для людей с инвалидностью. 20 августа 19:00, ВДНХ 19й павильон”, – написал министр.