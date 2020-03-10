Об этом сообщает местное издание Le Figaro.

На прошлой неделе министр был на Национальном собрании Франции, где, предположительно, мог заразиться. Там ранее заявляли о нескольких случаях возможного заражения коронавирусом. В частности, подтверждены случаи заражения у двух депутатов и двух сотрудников Нацсобрания. Среди них – двое политиков, участвовавших в заседаниях комитета по вопросам культуры.

Когда министр почувствовал недомогание и обнаружил явные симптомы возможного наличия коронавирусной инфекции – обратился к медикам. Те провели тест, который дал позитивный результат.

В Минкультуры сообщили, что Ристер лечится дома и находится “в хорошей форме”.