Министр культуры Украины Владимир Бородянский предлагает предоставлять государственную поддержку только тем медиа, которые получат индекс доверия.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Детектор Медиа”.

“Индекс доверия может быть присвоен любому медиа после проверки, которая проводится на основании его добровольного обращения в одну из независимых организаций, которые имеют соответствующую компетенцию и опыт, соответствуют критериям, установленным Уполномоченным по вопросам информации”, – заявил министр.

По словам Бородянского, будущий закон о дезинформации только “создаст условия существования такой системы”.

“Далее на каком-то этапе государство может сказать, что, например, формы государственной поддержки могут получать только те медиа, которые получили добровольный индекс”, – добавил он.

При этом министр культуры также сообщил, что в конечном итоге система не обязательно будет работать таким образом.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, представляя свой проект закона о дезинформации, также рассказал о пункте уголовной ответственности, которая предусмотрена для “фабрик ботов”.

В декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки.