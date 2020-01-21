Об этом он рассказал в интервью изданию “Детектор Медиа”.
“Индекс доверия может быть присвоен любому медиа после проверки, которая проводится на основании его добровольного обращения в одну из независимых организаций, которые имеют соответствующую компетенцию и опыт, соответствуют критериям, установленным Уполномоченным по вопросам информации”, – заявил министр.
По словам Бородянского, будущий закон о дезинформации только “создаст условия существования такой системы”.
“Далее на каком-то этапе государство может сказать, что, например, формы государственной поддержки могут получать только те медиа, которые получили добровольный индекс”, – добавил он.
При этом министр культуры также сообщил, что в конечном итоге система не обязательно будет работать таким образом.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, представляя свой проект закона о дезинформации, также рассказал о пункте уголовной ответственности, которая предусмотрена для “фабрик ботов”.
В декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки.
- Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступил за введение в Украине ответственности (в том числе уголовной) для журналистов за разглашение недостоверной или манипулятивной информации.
- Позднее Бородянский объяснил, каковы по его мнению критерии дезинформации и сообщил, что многие нормы закона о медиа и борьбе с дезинформацией будут действовать до тех пор, пока часть Украины остается временно оккупированной.