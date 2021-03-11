В четверг, 11 марта, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.

Прививку министр получил в прямом эфире форума “Украина 30. Культура. Медиа. Туризм”.

В своем Telegram-канале Ткаченко отметил, что вдохновился акциями врачей, которые призвали своих коллег вакцинироваться. А сегодня министр был поражен тем, как компания вакцинации врачей провалилась в Черновцах.

“Поэтому решил и сам принять участие в презентации вакцинации. Особенно, учитывая, что одну ампулу на несколько доз разделил с врачами”, – написал Ткаченко.

Министр посоветовал доверять врачам и ученым в вопросах вакцинации, а не комментаторам в социальных сетях. Он добавил, что вакцина, которой прививают украинцев, прошла регистрацию и одобрена правительствами таких стран как Канада и Великобритания.

“Считаю рекламу вакцинации от COVID-19 очень важным шагом. Все мы хотим безоговорочно заходить в кафе. Все мы хотим безопасно находиться среди других зрителей в кинотеатре. Каждый из предпринимателей хочет вернуться к ведению бизнеса без карантинных запретов и ограничений. Но для этого мы должны предотвратить заболевание COVID-19. И чем больше людей прививаются, тем скорее мы остановим пандемию”, – добавил Ткаченко.

Напомним, что экс-нардеп и член наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко сделал прививку от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca индийского производства (Covishield).

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

CoviShield — это индийский аналог вакцины AstraZeneca. Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.

Отметим, что индийскую версию вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы однодневки, которая торгует мясом и одеждой, созданной 3 месяца назад.