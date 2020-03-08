Поздравление министр написал на своей странице в Facebook.

“Спросил жену, не слишком ли дурноватый вид на фото как для поздравления с 8 марта. Ответила, что после фото вверх ногами уже никто не удивится. А поэтому с праздником вас, дорогие женщины”, – пишет он.

Также Малюська пообещал и далее “обеспечивать равенство прав на нормативном уровне”.

“Завтрак с обедом для трех дочек и жены уже приготовил, как, собственно, и каждый день”, – добавил он.