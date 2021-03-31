Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, які кроки потрібно зробити Україні, аби програму співпраці з МВФ було продовжено.

Про це він розказав в інтерв’ю виданню “Ліга.Net”.

За словами Марченка, домовлятися з МВФ краще, якби перемовини проходили в офлайн режимі. “Коли ми сидимо за одним столом, донести позицію легше та швидше, ніж через відеозвʼязок”, – сказав міністр.

“На порядку денному є енергетичні питання: ринки газу та електрики, далі – антикорупційна політика, судова реформа. У частині компетенції Мінфіну є дискусії стосовно бюджетного балансу на 2022‒23 роки: МВФ бачить необхідність зниження дефіциту до 3,5% ВВП, ми хотіли б пом’якшити цей рух, адже кожного року скорочувати дефіцит бюджету на 2% – це політично складне завдання для будь-якого міністра фінансів”, – сказав Сергій Марченко.

Голова Мінфіну зазначає, що Україна вже “почувається некомфортно” без грошей МВФ.

“І так було ще минулого року. Кінець 2020-го був дуже складним, але нам вдалося погодити параметри бюджету-2021 та отримати макрофін від ЄС. Для цього у листопаді ми два тижні щодня обговорювали бюджет з нашими партнерами”, – сказав Сергій Марченко.

Він зауважує, що наразі критично отримати гроші від МВФ, адже вони передбачені бюджетом, і в України немає можливості отримати доходи з іншого джерела.

“Програма МВФ – наш базовий сценарій”, – сказав Сергій Марченко.