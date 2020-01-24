Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов похвастался, что встретился в Давосе (Швейцария) с экс-министром соцполитики Натальей Королевской.

Соответствующее фото он опубликовал в Facebook.

Королевская была министром социальной политики в правительства Николая Азарова в период с 2012 по 2014 год, при президенте Викторе Януковиче.

На данный момент она представляет в Верховной Раде политсилу “Оппозиционная платформа – За життя”.

“Встреча с Натальей Королевской. Давос. Обсуждаем законопроекты о труде. Ищем компромиссные позиции”, – написал министр под фото.

Комментарии под снимком Милованова не остались без внимания.

Пользователи интересовались, когда министр собирается встретиться с Вадимом Новинским, Виктором Януковичем, а также – “подержать за ручку Медведчука”.