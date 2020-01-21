Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась, что ее зарплаты не хватит на содержание ребенка. При этом главе Минобразования в декабре начислили почти 140 тысяч гривен, и у нее пока нет детей.

Неоднозначное заявление Новосад сделала в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

По словам министра, средней зарплаты “в 36 тысяч гривен” ежемесячно ей сейчас хватает для того, чтобы “нормально прожить”, но в случае, если у нее появится семья и родится ребенок, этой суммы ей будет недостаточно.

“Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тысяч гривен, это на 10 тысяч гривен меньше, чем я имела в должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит… У меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать”, – утверждала Новосад.

Стоит отметить, что ранее Правительство обнародовало размеры зарплат всех министров за четыре месяца. Согласно опубликованным данным, средняя зарплата Новосад составляла 63 тысячи 446 грн (даже с учетом налогов “на руки” Новосад получала в среднем около 50 тысяч грн). В сентябре зарплата министра составила 38 тысяч 288 грн, в октябре – 37 тысяч 981 грн, в ноябре – 39 тысяч 103 грн.

А вот в декабре зарплата Новосад составила 138 тысяч 412 грн (в том числе надбавки – 42 тысячи 412 грн и премии за четыре месяца в размере 96 тысяч грн). “На руки”, с учетом уплаты налогов и сборов, министр получила 111 тыс. 421 грн.

Согласно декларации Новосад, до прихода на пост министра она заработала за 2018 год 746 тысяч 694 грн (то есть более 60 тысяч грн в месяц). Тогда она занимала должность генерального директора директората стратегического планирования и европейской интеграции в Министерстве образования.