Об этом свидетельствуют данные электронной декларации министра.
Так, в декларацию Новосад внесла квартиру площадью 46,6 квадратных метра в столице.
Сама министр пояснила это тем, что приобрела квартиру еще в 2017 году, а имущественные права оформила лишь сейчас.
В декабре зарплата Новосад составила 138 тысяч 412 грн (в том числе надбавки – 42 тысячи 412 грн и премии за четыре месяца в размере 96 тысяч грн). “На руки”, с учетом уплаты налогов и сборов, министр получила 111 тыс. 421 грн.
- Ранее Новосад заявила, что средней зарплаты “в 36 тысяч гривен” ежемесячно ей сейчас хватает для того, чтобы “нормально прожить”, но в случае, если у нее появится семья и родится ребенок, этой суммы ей будет недостаточно.