Министр образования Анна Новосад, которая ранее жаловалась на низкую зарплату, задекларировала приобретенную ранее однокомнатную квартиру в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации министра.

Так, в декларацию Новосад внесла квартиру площадью 46,6 квадратных метра в столице.

Сама министр пояснила это тем, что приобрела квартиру еще в 2017 году, а имущественные права оформила лишь сейчас.

В декабре зарплата Новосад составила 138 тысяч 412 грн (в том числе надбавки – 42 тысячи 412 грн и премии за четыре месяца в размере 96 тысяч грн). “На руки”, с учетом уплаты налогов и сборов, министр получила 111 тыс. 421 грн.