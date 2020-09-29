В августе министр обороны Украины Андрей Таран пожаловался премьер-министру Денису Шмыгалю на то, что Министерство финансов предложило предельные издержки на ВСУ на 2021 - 2023 годы менее 3% ВВП.

Об этом говорится в письме министра обороны к правительству, сообщает портал statewatch.org.ua.

“Министерством финансов приведены предельные объемы расходов проекта государственного бюджета на 2021 для Министерства обороны в сумме 112,3 млрд грн (или 2,5% ВВП), что на 3,8 млрд грн ниже, нежели утвержденные бюджетные назначения текущего года. Это самый низкий показатель за последние годы “, – отмечает Таран.

На последующие годы этот показатель имеет тенденцию к снижению: в 2022 году – 2,33% ВВП, а в 2023 году – 2,26% ВВП.

По словам Андрея Тарана, сокращение Минфином расходов на армию во время войны на Востоке не будет воспринято обществом и в военной среде.

Стоит отметить, что письмо Тарана повлияло на просмотр проекта бюджета на 2021. В последней версии документа, обнародован на сайте Верховной Рады, в Министерство обороны предусмотрены расходы в сумме 117,5 млрд гривен. Хотя и эта сумма меньше расходов Минобороны в этом году.