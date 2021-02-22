Это произошло во время совместной пресс-конференции министра с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, сообщают #Буквы.

“А военным средства… Значит средства все оздоровительные, на оздоровление, выплачиваются, идет определенная задержка. Относительно определенной задержки — это вопрос не ко мне, это вопрос, наверное, лучше направить в МВФ (Международный валютный фонд — ред.)”, — сказал Таран.

Далее Хомчак дважды попытался исправить ошибку Тарана. Состоялся следующий диалог:

Таран: Потому что вопрос приближения бюджета, статей бюджета, для того, чтобы платить это вовремя это…

Хомчак: Министерство финансов.

Таран: Это Министерство финансов должно согласовать этот вопрос с МВФ-ом.

Хомчак: Министерство финансов. МВФ тут при чем? Вы оговорились, я извиняюсь.

Таран: Я…