Это произошло во время совместной пресс-конференции министра с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, сообщают #Буквы.
“А военным средства… Значит средства все оздоровительные, на оздоровление, выплачиваются, идет определенная задержка. Относительно определенной задержки — это вопрос не ко мне, это вопрос, наверное, лучше направить в МВФ (Международный валютный фонд — ред.)”, — сказал Таран.
Далее Хомчак дважды попытался исправить ошибку Тарана. Состоялся следующий диалог:
Таран: Потому что вопрос приближения бюджета, статей бюджета, для того, чтобы платить это вовремя это…
Хомчак: Министерство финансов.
Таран: Это Министерство финансов должно согласовать этот вопрос с МВФ-ом.
Хомчак: Министерство финансов. МВФ тут при чем? Вы оговорились, я извиняюсь.
Таран: Я…
В этот момент в разговор вмешалась модератор пресс-конференции, которая резюмировала, что речь шла все же о Министерстве финансов. Тогда Таран извинился за ошибку
“Хорошо, министерство финансов, сорри”, — сказал он.
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