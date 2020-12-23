Министр обороны Андрей Таран прокомментировал требование о своей отставке и назвал ее "фальцетом". Это произошло после того, как стало известно, что Комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны якобы выразил ему недоверие.

Комментарий был опубликован на странице Министерства обороны в Facebook.

“Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать “третий конверт”. Пока – фальцет”, – приводит слова Тарана Минобороны.

Позже на странице ведомства добавили значение слова “фальцет”. В комментариях спросили, не имелось в виду слово “фальстарт”, но ответа не дождались, потому что министерство удалило пост.

ОБНОВЛЕНО:

Вместо удаленного поста о возможной отставке Тарана появился новый. Цитируя пост председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, Минобороны пишет, что “профессиональная и политическая позиция членов комитета важна для эффективной работы министерства”, а “поддержка парламентариев – определяющая в процессе реформирования Вооруженных Сил и оборонного ведомства”.

В комментариях все еще пытаются узнать, к чему все-таки был “фальцет”.