Комментарий был опубликован на странице Министерства обороны в Facebook.
“Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать “третий конверт”. Пока – фальцет”, – приводит слова Тарана Минобороны.
Позже на странице ведомства добавили значение слова “фальцет”. В комментариях спросили, не имелось в виду слово “фальстарт”, но ответа не дождались, потому что министерство удалило пост.
ОБНОВЛЕНО:
Вместо удаленного поста о возможной отставке Тарана появился новый. Цитируя пост председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, Минобороны пишет, что “профессиональная и политическая позиция членов комитета важна для эффективной работы министерства”, а “поддержка парламентариев – определяющая в процессе реформирования Вооруженных Сил и оборонного ведомства”.
В комментариях все еще пытаются узнать, к чему все-таки был “фальцет”.
- Ранее сообщалось, что фракция “Европейской Солидарности” требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова и министра обороны Андрея Тарана.