Об этом сообщается на сайте Криворожского горсовета.

Вилкул получил медаль за содействие и помощь военным, а также за “вклад, который делает город в развитие инфраструктуры 17-й отдельной танковой бригады”.

Недавно за счет городского бюджета в 17-й отдельной танковой бригаде был проведен капитальный ремонт казармы. Также сказано, что сегодня в Кривом Роге действует расширенная программа помощи военнослужащим участникам АТО и их семьям.

С 2014 года по распоряжению Юрия Вилкула был создан городской штаб помощи военнослужащим, был организован сбор, приобретение и передача военнослужащим, находившихся в зоне проведения АТО, средств индивидуальной защиты, обмундирования, средств связи и наблюдения, запчасти для автомобилей, транспорт и так далее.