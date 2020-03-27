Об этом он сообщил в Twitter.
Министр рассказал, что находится на самоизоляции дома и имеет легкие симптомы болезни.
“По врачебному совету я сдал анализ на коронавирус. Мой тест положительный. К счастью, мои симптомы легкие, я работаю из дома и самоизолююсь. Жизненно важно, чтобы мы следовали рекомендациям Национальной службы здравоохранения и спасали жизни”, – написал он.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Борис Джонсон заразился коронавирусом COVID-19.
- 25 марта сообщалось, что у сына британской королевы Елизаветы II, принца Уэльского Чарльза положительный результат на коронавирус.
- Моделирование исследователей из Оксфордского университета показало, что половина населения Великобритании уже может быть заражена коронавирусом Covid-19.