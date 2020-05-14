Об этом министр рассказал в интервью #Буквам.

“По авиарейсам там подались, кажется, 12 000 граждан. Но это цифра может измениться. А поляки говорят вообще о каких-то страшных цифрах – о миллионах рабочих мест, потому что у них там спад производства, промышленности и они ищут, как спасаться”, – говорит он.

При этом Криклий подчеркнул, что рейсы, которыми во время карантина доставляются украинцы на заработки в другие государства, являются специальными и требуют соглашения противоположной стороны (государства, в которое осуществляется авиарейс).

“Нам проще было, когда 200 самолетов, чем эти 3-4 пассажирских рейса в день, плюс 10-12 грузовых. Потому что тогда все функционировало в стандартном режиме, по процедуре, где нет чрезвычайных ситуаций, когда мы должны были открывать пункт пересечения границы”, – рассказал он.