Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас Чернышов находится на самоизоляции. На период его отсутствия, обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский.

“Планирую провести ближайшие две недели на самоизоляции. Все рабочие вопросы планирую решать и контролировать дистанционно. В этом году мы все должны освоить эту привычку и научиться быть эффективными в реальной жизни и фактических делах, оставаясь онлайн. В Минрегионе мы одни из первых начали дистанционный формат работы”, – отметил министр.

Отмечается, что все сотрудники Министерства, которые были в контакте с министром, проходят тестирование или остаются дома на самоизоляции.

“Минрегион придерживается всех правил эпидемиологической безопасности, в частности на входе в здание производится измерение температуры, все сотрудники и посетители в масках и соблюдают дистанцию, имеются дезинфекционные средства, все помещения проветриваются”, – добавили в пресс-службе.