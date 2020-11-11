Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что об отмене 12-летнего школьного образования речь не идет.

Об этом Шкарлет написал у Telegram.

“Дискуссия, которая не первый год продолжается в образовательном обществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возврата десятилетки”, – заверил он.

По его словам, нет ничего страшного в том, что дети будут заканчивать школу в 18 – 19 лет.

“Например, в некоторых федеральных землях Германии ребенок не сможет поступить в магистратуру, если у него предварительно нет 15,5 года обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалавриата”, – отметил Шкарлет.

Глава Минобразования считает, что эффективная система образования строится именно на базе 12-летней школы.

“Открытая дискуссия. И пока не будут разработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН не будет”, – подытожил Сергей Шкарлет.