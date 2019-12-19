Первый министр Шотландии Никола Стерджен обратился к премьеру Великобритании Борису Джонсону с просьбой провести второй референдум по вопросу независимости Шотландии.

Об этом сообщает телеканал Sky.

Лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен представила документ под названием “Право Шотландии на выбор”, которое она отправит Джонсону по почте.

Министр Шотландии заявила, что текст документа совпадает с речью королевы Елизаветы II и голосованием шотландского парламента по законопроекту о референдумах.

Стоит отметить, что на всеобщих выборах на прошлой неделе Шотландская национальная партия получила 47 из 59 мест в Вестминстере в Шотландии.

“На прошлой неделе Шотландия дала понять, что не хочет, чтобы правительство тори во главе с Борисом Джонсоном вывело нас из Евросоюза”, – сказала Стерджен.