Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду столкнулась с призывами оппозиции уйти в отставку после того, как это сделал ее министр сельского хозяйства из-за незаконного приказа правительства истребить всех норок на пушных фермах страны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительство столкнулось с самым большим кризисом за всю историю эпидемии коронавируса после того, как в начале этого месяца распорядилось убить всех норок на пушных фермах, чтобы предотвратить распространение COVID-19, включая новый мутировавший штамм.

Позже правительство признало, что это распоряжение не имело правовой основы.

“Я хочу, чтобы премьер-министр сделала то же самое. Я хочу, чтобы премьер-министр признала, что когда она совершает ошибку, это ее ответственность”, – сказал лидер оппозиции Якоб Эллеман-Йенсен из Либеральной партии, имея в виду отставку министра сельского хозяйства Могенса Йенсена.

Фредериксен публично извинилась и обвинила в ошибке министерство сельского хозяйства.

Но правительственное расследование, опубликованное в среду, показало, что решение об уничтожении норок было принято всеми высокопоставленными министрами. Также выяснилось, что до того, как Фредериксен отдала приказ в прямом эфире 4 ноября, ее офис был предупрежден о юридических проблемах, связанных с закрытием норкового хозяйства.

В Дании 1100 фермеров выращивают норок ради меха. В связи с распоряженим правительства было убито 17 миллионов норок. Фермеры заявили, что это навсегда положит конец их бизнесу.

Согласно исследованию Орхусского университета, доверие датчан к правительству резко упало в последние недели после этого распоряжения.