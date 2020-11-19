Об этом сообщает агентство Reuters.
Правительство столкнулось с самым большим кризисом за всю историю эпидемии коронавируса после того, как в начале этого месяца распорядилось убить всех норок на пушных фермах, чтобы предотвратить распространение COVID-19, включая новый мутировавший штамм.
Позже правительство признало, что это распоряжение не имело правовой основы.
“Я хочу, чтобы премьер-министр сделала то же самое. Я хочу, чтобы премьер-министр признала, что когда она совершает ошибку, это ее ответственность”, – сказал лидер оппозиции Якоб Эллеман-Йенсен из Либеральной партии, имея в виду отставку министра сельского хозяйства Могенса Йенсена.
Фредериксен публично извинилась и обвинила в ошибке министерство сельского хозяйства.
Но правительственное расследование, опубликованное в среду, показало, что решение об уничтожении норок было принято всеми высокопоставленными министрами. Также выяснилось, что до того, как Фредериксен отдала приказ в прямом эфире 4 ноября, ее офис был предупрежден о юридических проблемах, связанных с закрытием норкового хозяйства.
В Дании 1100 фермеров выращивают норок ради меха. В связи с распоряженим правительства было убито 17 миллионов норок. Фермеры заявили, что это навсегда положит конец их бизнесу.
Согласно исследованию Орхусского университета, доверие датчан к правительству резко упало в последние недели после этого распоряжения.
- В среду, 18 ноября, на зверофермах Дании убили всех зараженных коронавирусом норок.
- Всемирная организация здравоохранения изучит биобезопасность норковых ферм в странах по всему миру, чтобы предотвратить дальнейшие “побочные эффекты” после того, как Дания решили уничтожить норок из-за вспышки коронавируса.