Глава министерства культуры и информполитики Александр Ткаченко раскритиковал команду президента Петра Порошенко за введение штрафов за неиспользование украинского языка в быту. Но таких не существует.

Соответствующее заявление министр сделал в интервью изданию “Украинская правда”.

Отвечая на вопрос о том, какие ошибки в политике поддержки государственного языка делал пятый президент Петр Порошенко, Ткаченко заявил:

“Я вижу некоторую непоследовательность в этом вопросе, потому что когда закон о языке обсуждался и принимался, там было много разговоров, как это можно было сделать. Но из-за давления избирательной кампании многое принималось под ее влиянием. И многие вещи, которые представляли другую точку зрения, не учитывались”.

На уточняющий вопрос журналистки министр отметил, что речь идет, например, о “штрафах за неиспользование украинского языка в быту”.

Журналистка отметила, что таких штрафов не было, а министр возразил: “Они остались”.

Примечательно, что тезис о запрете разговаривать на языках кроме украинского Ткаченко во время интервью повторил дважды.

“Я считаю, что все должностные лица должны разговаривать на украинском языке, но в быту мы не можем запрещать людям, на каком языке они хотят разговаривать”, — заявил он.

Заметим, что в декабре Ткаченко, который тогда был нардепом и занимал должность председателя комитета по вопросам гуманитарной и информполитики, не поддержал своего коллегу по фракции Максима Бужанского. Последний якобы внес в парламент законопроект о признании утратившим силу закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, который регулирует языковой вопрос.

Тогда Ткаченко отметил, что комитет, который он возглавляет, пересмотрит выводы экспертов по поводу действующего закона, чтобы решить проблемные вопросы.

Кого и в каких случаях действительно могут штрафовать за неиспользование украинского языка?

Как известно, в апреле 2019 Верховная Рада приняла законопроект №5670-д “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. 15 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал закон и 16 мая он был официально опубликован в парламентском издании “Голос Украины”.

Законом предусмотрено закрепление за украинским языком статуса единственного государственного. Закон не распространяется на язык религиозных обрядов и бытовое общение.

Согласно закону украинский язык является обязательным для: Президента, Премьер-министра, главы парламента, членов правительства, министров, народных депутатов, депутатов местных уровней, судей, адвокатов, преподавателей вузов и школ, медработников и др.

Кроме того, украинский язык является обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В то же время в начальной школе и детских садах допускается параллельное обучение на языках нацменьшинств (для этого необходимо создать отдельные классы или группы). Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском. При этом допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков Европейского союза.

Также украинский становится обязательным для СМИ.

Штрафы за нарушение закона действительно предусмотрены. Их будут выписывать специально созданные институты по защите языковых прав.

В частности, чиновникам, которые не используют украинский язык, грозит штраф 3400 — 6800 гривен.

В гуманитарной сфере (образование, наука, культура, спорт) — за несоблюдение норм закона будут штрафовать на 3400 — 5100 гривен.

Печатным СМИ, если они не выпустят тираж государственным языком, грозит штраф 6800 — 8500 гривен. Однако сначала им дадут 30 суток на устранение нарушений. Если же нарушение повторится в течение года, то штраф составит уже 5100 —6800 гривен. Очередное административное нарушение в течение года — штраф 8500 — 11900 гривен.

Умышленное искажение украинского языка в официальных документах с нарушением требований правописания, а также создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также влекут за собой ответственность.

Нормы, касающиеся штрафов, вступят в силу с 16 июля 2022 в соответствии с решением парламента.