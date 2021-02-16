Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предлагает премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос об увольнении главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и о прекращении полномочий членов наблюдательного совета НАК.

Об этом говорится в письме Витренко шныряли от 12 февраля, которое есть в распоряжении издания LB.UA.

По словам Витренко, есть несколько причин для кадровых изменений.

Во-первых, невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, и планы дальнейшего сокращения показателей добычи.

В июне 2019 наблюдательный совет НАК утвердила бизнес-план дивизиона “Интегрированный газовый бизнес” на 2019-2023 годы. Согласно плану, установлено прогноз добычи газа АО “Укргаздобыча” в объеме 15,0 млрд куб. метров в 2019 году, и 14,9 млрд куб. метров в 2020 году.

Однако это противоречит распоряжению Кабмина от 20.03.2019 № 161-р и постановлении от 26.04.2017 № 351 об утверждении основных принципов осуществления государственной собственности АО “НАК “Нафтогаз Украины”, согласно которым добыча должна составить в 2019 году не менее 18 2 млрд. куб. метров газа, в 2020 году – не менее 20,1 млрд куб. метров.

Во-вторых, дальнейшие планы по сокращению добычи газа.

На период 2021-2025 годов НАК ожидает сокращения добычи – прогнозные объемы в 2025 году от 9,9 до 12,5 млрд куб. м.

В-третьих, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности НАК за период с 01.10.2018 по 31.12.2019 были установлены нарушения, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд гривен.

Обнаруженные Офисом крупных налогоплательщиков ГНС нарушения в АО “Укртрансгаз” на сумму 37,3 млрд гривен привели к занижению уплаченных АО “НАК “Нафтогаз Украины” дивидендов на сумму 35,2 млрд гривен.

“Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО “НАК “Нафтогаз Украины”, прекращение контрактов с членами наблюдательного совета АО “НАК “Нафтогаз Украины” и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей”, – говорится в письме.

Вторник предлагает провести аудит эффективности деятельности АО “НАК “Нафтогаз Украины” и всех предприятий, входящих в группу “Нафтогаз”.

“Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО “НАК “Нафтогаз Украины” также указывают на необходимость приведения бухгалтерского учета АО “НАК “Нафтогаз Украины” с требованиями международных стандартов бухгалтерского учета, в частности, внесение изменений в учетную политику АО “НАК “Нафтогаз Украины”, – говорится в документе.

Уволить главу НАК может только наблюдательный совет “Нафтогаза”.