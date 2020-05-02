Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, информирует местное издание Newsmaker.
Войку уточнил, что госпитализация ему не понадобилась.
“Я хочу подтвердить тот факт, что после процедуры тестирования на новую вирусную инфекцию у меня подтвердили легкую форму COVID-19. Мне не потребовалась госпитализация, и в настоящий момент я нахожусь дома в самоизоляции. Состояние моего здоровья удовлетворительное”, – написал министр.
Он заверил, что его болезнь не повлияет на работу МВД.
“Все процессы под контролем, за работу отвечают госсекретари и главы отделов”, — добавил Войку.
Согласно последним данным, в Молдове заразились коронавирусом 4052 человека, 124 из них скончались.
- 27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсон был госпитализирован, 6 апреля его перевели в реанимацию. После этого Джонсон провел две ночи в отделении интенсивной терапии и пошел на поправку.