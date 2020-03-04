Илья Емец может возглавить Министерство здравоохранения. Как ожидается, он сменит Зоряну Скалецкую.

#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Биография

Илья Емец – украинский врач-кардиохирург и государственный служащий. Заслуженный врач Украины. 15-й Министр здравоохранения Украины. Доктор медицинских наук. Профессор.

Емец родился 21 февраля 1956 года в Воркуте в многодетной украинской семье. В 1979 году окончил Киевский медицинский институт (специализация – хирургия). В 1983-м прошел клиническую ординатуру в НИИ Института сердечно-сосудистой хирургии. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2002-м – докторскую.

Емец женат на гражданке Украины Осыке Татьяне Михайловне. У супругов есть 2 сына: Глеб и Кирилл.

Карьера

1992-1997 гг. – врач-хирург отделения сердечной хирургии, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, Институт сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины;

1993 г. – кардиохирург в Children’s Hospital (Сидней, Австралия);

1994 г. – штатный кардиохирург в Hospital for Sick Children (Торонто, Канада);

1996 г. – штатный кардиохирург в Royal Childrens Hospital (Мельбурн, Австралия);

1998 г. – работал штатным кардиохирургом в Hospital J. Cartier (Париж, Франция);

1997-2003 гг. – заведующий отделением кардиохирургии и реанимации новорожденных, Института сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины;

2003 г. – директор Государственного учреждения «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины»;

21 декабря 2010 года указом президента Виктора Януковича назначен министром здравоохранения Украины (сменил на посту отправленного в тот же день в отставку Зиновия Мытника). 17 мая 2011-го отправлен в отставку (объявленная президентом причина – отсутствие реформ во вверенной сфере).

2011 г. по настоящее время – директор Государственного учреждения «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины»;

2011 г. по настоящее время – профессор кафедры детской кардиологии и кардиохирургии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика.

Декларация

В декларации за 2019 год Илья Емец указал владение квартирой (43 кв.м.) и домом (375 кв.м.) в Киеве.

Жена Татьяна владеет домом в Ялте на 341 квадратный метр и земельным участком.

Кроме того, у нее есть еще 2 квартиры в Киеве на 70 и 78 квадратных метра. Она также водит автомобиль Porsche Macan 2016 года.

В течении года Емец заработал более 1 000 000 гривен. Его финансовые сбережения составляют 69 000 евро, 78 000 долларов и около 670 000 гривен.

Следует отметить, что ранее четверо кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в новом правительстве.

В частности, руководитель КБ “Луч” Олег Коростелев отказался от поста министра промышленного развития и оборонного комплекса.

Нынешний министр экономического развития Тимофей Милованов решил не возглавлять Министерство агропромышленного комплекса.

Экономист Роман Жуковский отказался от предложения стать министром экономики.

Кроме того, бывший министр топлива и энергетики и экс-заместитель руководителя Госуправления делами Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики.