Об этом он написал в Facebook.

“Получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома. Самочувствие удовлетворительное”, – сообщил министр.

Абрамовский отметил, что продолжает работать онлайн, все рабочие процессы он контролирует дистанционно.

По его словам, подавляющее большинство работников министерства продолжает работать в онлайн режиме – в админздании находятся только те, кто вовлечен в выполнение критических функций.

“В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов действуют карантинные ограничения: температурный скрининг, ношение масок, соблюдение безопасной дистанции, ограничения личных контактов и дезинфекция помещений”, – добавил он.