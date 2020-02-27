Об этом сообщает издание Reuters.
На западе и юге Германии зафиксировали 5 новых случаев коронавируса. Общее количество случае достигло 20. У некоторых больных не удалось отследить контакты с людьми, которые могли заразиться в Китае.
По словам министра здравоохранения Йенса Спана, это свидетельствует о новом этапе распространения заболевания.
“Цепи распространения инфекции частично не отслеживаются, и это новость. … Для 16 пациентов, которые у нас были до сих пор, можно было проследить цепь до происхождения в Китае”, — отметил он.
В то же время министр призвал не паниковать, отметив, что “не каждый кашляющий болен коронавирусом”. Также он отметил, что в больницах Германии есть достаточное количество изоляторов.
“Мы действуем быстро и адаптируем нашу реакцию к текущей ситуации, и, к сожалению, я должен сказать, что ситуация изменилась за последние часы”, — сказал он.
- По состоянию на среду, 26 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире увеличилось до 81 тысячи случаев. За сутки заболели около 900 человек.
- В Италии от китайского атипичного коронавируса умерли уже 12 людей. Во Франции — один человек.