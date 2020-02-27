Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил о начале эпидемии коронавируса в стране после того, как зафиксировали случаи заражения, не связанные с Китаем.

Об этом сообщает издание Reuters.

На западе и юге Германии зафиксировали 5 новых случаев коронавируса. Общее количество случае достигло 20. У некоторых больных не удалось отследить контакты с людьми, которые могли заразиться в Китае.

По словам министра здравоохранения Йенса Спана, это свидетельствует о новом этапе распространения заболевания.

“Цепи распространения инфекции частично не отслеживаются, и это новость. … Для 16 пациентов, которые у нас были до сих пор, можно было проследить цепь до происхождения в Китае”, — отметил он.

В то же время министр призвал не паниковать, отметив, что “не каждый кашляющий болен коронавирусом”. Также он отметил, что в больницах Германии есть достаточное количество изоляторов.

“Мы действуем быстро и адаптируем нашу реакцию к текущей ситуации, и, к сожалению, я должен сказать, что ситуация изменилась за последние часы”, — сказал он.