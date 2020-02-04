Отставка министра развития регионов Алены Бабак связана с борьбой за контроль над Государственной архитекторно-строительной инспекцией.

Об этом говорится в статье #Букв “Как при Зеленском на строительные схемы вернулись смотрящие Януковича”.

В частности, по версии собеседников #Букв, Бабак поддержала сторону Алексея Кудрявцева, который до этого возглавлял ГАСИ, и не назначила на пост председателя этого ведомства Елену Костенко.

Последние 2 года за ведомство идет борьба между 2 лагерями. Зимой 2018 года Правительство Владимира Гройсмана уволило с должности председателя ГАСИ Алексея Кудрявцева. Официальной причиной стало то, что у руководителя ГАСИ вдруг нашелся фальшивый молдавский диплом, который он подал в рамках конкурса еще на предыдущую должность. Неофициальной причиной называли то, что Кудрявцев вышел из-под контроля куратора сферы от тогдашнего премьера Максима Мартынюка и братьев Горовых, которых и называют за глаза смотрящими за ГАСИ.

На место Кудрявцева назначили Сергея Кузьмина, который якобы уже был вполне контролируем упомянутыми выше смотрящими, но тот проработал недолго. Его уволили почти сразу после назначения Правительства Алексея Гончарука.

Зато в сентябре на должность главы ГАСИ временно назначили директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Александра Строкача, которого связывали с Кудрявцевым.

О самом Кудрявцеве писали, что он может получить должность одного из заместителей Алены Бабак. Кстати, в свое время Бабак была в числе депутатов, которые вступились за Кудрявцева, когда его увольнял Гройсман.

Строкача не удалось сохранить на должности в ГАСИ, в декабре был назначен новый конкурс.

На нем комиссия отобрала трех претендентов. Но Бабак не утвердила ни одного. Временно исполняет обязанности главы ведомства Елена Костенко – бывшая помощница Арсения Яценюка в правительстве, которая набрала больше всего баллов.

Эксперт в сфере градостроительства Виктор Глеба считает, что Костенко вообще незаконно победила в конкурсе, потому что полномочия одного из членов комиссии были прекращены Алексеем Гончаруком в день финального оценивания. “А Бабак теряет должность, потому что не утвердила Костенко управлять ГАСИ”, – говорит он. Есть также версия, что результаты конкурса по ГАСИ были согласованы с Офисом президента. Следовательно, министр перешла дорогу планам сверху.

Заместитель председателя фракции “Слуги народа” Александр Корниенко, который был одним из членов комиссии, комментировать результаты конкурса отказался, отметив, что все равно последнее слово было за Правительством.

Сейчас Костенко работает и.о. председателя ГАСИ и 16 января объявила, что вновь подается на конкурс, чтобы избраться главой.