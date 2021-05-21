Міністри країн "Великої сімки" (G7) домовилися про нові кроки на шляху до відмови від викопного палива, аби покращити ситуацію зі змінами клімату.

Про це повідомляє ВВС.

Міністри домовилися про те, що виконуватимуть кліматичні задачі щодо обмежень стосовно підвищення глобальної температури на 1,5 градуси за Цельсієм. До цього вони ставили іншу ціль – не допустити підвищення температури на 2 градуси.

Міністри домовилися, що країни, які входять до “Великої сімки” (Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія, Велика Британія), перестануть прямо фінансувати вугільні електростанції в бідних країнах вже до кінця 2021 року.

Також вони зголосилися щодо попереднього зобов’язання про захист 30% земель до 2030 року для збереження дикої природи та скорочення викидів вуглецю.

Ухвалені рішення – важливий крок перед глобальним кліматичним самітом в листопаді в Глазго (COP26).