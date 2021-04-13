Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Кандидатуру Вормут предстоит утвердить в Сенате. Ранее она много лет работала в Пентагоне, является ветераном в сфере национальной безопасности. При президенте Бараке Обаме она была директором по оборонной политике в Совете национальной безопасности.

После избрания Байдена именно Вормут возглавляя команду нового президента по приему дел в Пентагоне.

Сейчас она занимает место директора Центра международной политики безопасности и обороны в RAND Corporation, некоммерческом исследовательском центре, и преподает в качестве адъюнкт-профессора в магистратуре Джорджтаунского университета по исследованиям в области безопасности.

“Кристин – это настоящий патриот, посвятившая свою карьеру служению Америке и безопасности нашей страны. У меня нет сомнений в том, что в случае назначения на должность, она будет с честью руководить нашими солдатами и представлять их семьи”, – охарактеризовал ее министр обороны США Ллойд Остин.

Кроме Вормут, руководящие должности Пентагоне заняли Кэтлин Хикс, заместитель министра обороны, и Келли Магсамен, начальник штаба министра обороны Ллойда Остина.

“Как бывший заместитель министра обороны по вопросам политики, Кристин продвигала кампанию департамента по борьбе с ИГИЛ и восстановление баланса в Азии, и ее глубокий опыт будет иметь решающее значение для противодействия и сдерживания сегодняшних глобальных угроз, включая угрожающий вызов со стороны Китая и национального государства. Угрозы исходят из России, Ирана и Северной Кореи… Я не сомневаюсь, что в случае подтверждения она будет руководить нашими солдатами и представлять их семьи с честью и честностью в качестве министра армии”, – сказал о ней Остин.

Справка. Министр армии США (United States Secretary of the Army) — это гражданская должность в Министерстве обороны США. Он несет ответственность за людские ресурсы, персонал, резерв, состояние зданий и сооружений, охраны окружающей среды, систем вооружения и оборудования, коммуникации и финансы. Подчиняется министру обороны США.