Министр инфраструктуры Владислав Криклий сохранил свою должность и продолжит работать в новом Правительстве Премьера Дениса Шмыгаля.

#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Биография

Владислав Криклий одился 23 ноября 1986 в Киеве. В 2009 году Владислав Криклий получил степень магистра финансов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2015 году защитил диссертацию на тему “Негосударственные Пенсионные Фонды в системе пенсионного обеспечения в Украине” и получил степень кандидата экономических наук.

Кандидат экономических наук, бывший начальник Главного сервисного центра МВД Украины. До МВД работал в инвестиционных компаниях. В Раду прошел по списку “Слуги народа” (№12), однако считается человеком главы МВД Арсена Авакова.

Фото: facebook/Vladyslav Kryklii

Карьера

С 2002 по 2008 – начальник отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в КБ Интербанк.

С 2008 по 2010 гг. – работал в департаменте корпоративных финансов в инвестиционной компании Аструм инвестиционный менеджмент.

С 2011 по 2013 гг. – директор ООО “Кино-театр”.

С 2014 по 2015 гг. – советник министра МВД Украины Арсена Авакова.

С марта по ноябрь 2015 года – заместитель начальника ГАИ МВД Украины (занимался ликвидацией).

С ноября 2015 года – руководитель Главного сервисного центра МВД Украины.

Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото-видеофиксации ПДД в МВД.

На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом от партии Слуга народа, № 12 в списке.

29 августа 2019 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, Владислав Криклий назначен министром инфраструктуры Украины.