Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За назначение Кулебы в должность проголосовали 288 народных депутатов.

В 2003 году Дмитрий Кулеба закончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Дипломатическую карьеру начал в 2003 году на должности атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел Украины, работал там 10 лет на разных должностях. В 2013 году уволился с государственной службы и возглавил Фонд культурной дипломатии UART.

В июне 2014 года Кулеба вернулся на работу в МИД по приглашению министра Павла Климкина на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций.

9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы.

В правительстве Алексея Гончарука Кулеба занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, что в новом Кабинете Министров остаются вакантные должности руководителей министерств.