Верховная Рада проголосовала за назначение генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана министром обороны Украины. За такое решение отдали свои голоса 285 депутатов.

#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Ранее сообщалось, что назначение Тарана пролоббировал Андрей Ермак.

Биография

Андрей Таран родился 4 марта 1955 года в немецком Франкфурте-на-Одере в семье военного.

В 1970-х годах он окончил Киевское зенитное ракетное инженерное училище. Там получил специальность военного инженера-радиотехника.

После этого Таран служил в советской армии, а в 80-х годах окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск в Киеве. Его специальность называется “управление боевыми действиями.

Кроме того, в 1993 году Андрей Таран прошел переподготовку в Институте международных отношений в Киеве для дипломатической службы.

В 1995 − 1996 годах получил квалификацию магистра по специальности “стратегия национальных ресурсов” в Национальном университете обороны США в Вашингтоне.

Таран женат. С женой Викторией в браке имеет двух детей.

Карьера

С 1992 года Андрей Таран служил в центральном аппарате Минобороны, через 2 года он перешел в Главное управление разведки Минобороны.

С 1996 по 1998 годы он работал в Совете национальной безопасности и обороны экспертом центра стратегического планирования и анализа.

После этого вернулся в центральный аппарат Министерства обороны.

С 1999 по 2004 годы Андрей Таран был военным атташе при посольстве Украины в США.

С 2005 по 2008 годы занимал должность начальника управления в Минобороны, а с 2008-го был заместителем руководителя Главного управления разведки Минобороны.

С 2011 по 2014 годы он был представителем Министерства обороны в представительстве Украины при ООН.

В сентябре 2015 года Андрей Таран вошел в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в ТКГ в Минске. Работал в этой подгруппе до ноября 2015 года.

Также с апреля по август 2015 года был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации в Донбассе (СЦКК).

В декабре 2015-го года был назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, эту должность официально занимал до апреля 2016-го.

В 2016 году был уволен в запас по достижении предельного возраста генеральской службы.

Декларация

В декларации за 2019 год Таран указал квартиру в Киеве площадью 100 квадратных метров, а также два земельных участка в Киевской области, общей площадью более 2200 квадратных метров.

Кроме того, Таран внес в декларацию 3 легковые автомобиля: марки Buick 2013 года выпуска (стоимость – 351 042 гривен), авто Infifnity 2007 года выпуска (153 913 гривен), авто Mercedes Benz 2001 года выпуска (59 754 гривен).

Андрей Таран в 2019 году получил зарплату на сумму 29 477 гривен, государственную социальную и материальную помощь на сумму 10 250 гривен, зарплату с Минобороны на сумму 283 605 гривен и пенсию в размере 184 400 гривен.

Таран сохраняет наличные активы: 21 тысячу долларов, 5 тысяч евро и 16 154 гривен.

Напомним, что в новом Кабинете Министров остаются вакантные должности руководителей министерств.