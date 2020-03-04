Министерство внутренних дел продолжит возглавлять Арсен Аваков. Этот пост он занял еще в правительстве Арсения Яценюка - 27 февраля 2014 года. До этого ведомством руководил Виталий Захарченко - соратник Януковича.

#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Биография

Арсен Аваков родился 2 января 1964 года в Баку в семье военнослужащего, по национальности – армянин. В Украине живет с 1966 года.

В 1988 году Аваков окончил Харьковский политех по специальности автоматизированные системы управления.

Является заслуженным экономистом Украины и автором 12 научных публикаций и одной монографии.

Женат на Инне Аваковой, которая с 1994 по 2012 год занимала должность заместителя председателя правления ПАО “АКБ “Базис”, входящего в состав АО “Инвестор”. Пара имеет сына Александра.

Карьера

После окончания вуза работал инженером Харьковского НИИ охраны вод. Занимался научной деятельностью, в частности, вопросами математического моделирования. В 1990 году учредил АО “Инвестор”, заняв должность президента общества (оставался президентом до 2005 года). В 1992 году создал и возглавил коммерческий банк “Базис”.

В 2002-м стал членом исполнительного комитета Харьковского горсовета.

Политика

Во время президентской кампании 2004 года был замглавы Харьковского регионального штаба кандидата Виктора Ющенко.

В феврале 2005-го стал Харьковским губернатором. С 2006 года – депутат Харьковского областного совета от “Нашей Украины”.

5 февраля 2010 года перед повторным голосованием на президентских выборах Аваков уходит с должности губернатора и вступает в партию “Батькивщина” Юлии Тимошенко.

В 2010 году баллотировался на пост мэра Харькова, но проиграл Геннадию Кернесу.

27 февраля 2014 года Аваков назначен министром внутренних дел в правительстве Арсения Яценюка. На посту главы МВД сменил Виталия Захарченко, который после событий на Евромайдане, сбежал в Россию, чтобы скрыться от украинского правосудия.

14 апреля 2016 г. Рада отправила в отставку Премьера Арсения Яценюка, поддержав на его место Владимира Гройсмана. В этот же день Парламент утвердил новый состав Кабмина, в котором Аваков сохранил должность.

Скандалы

В январе 2012 года прокуратура Харьковской области открыла в отношении Авакова уголовное дело по ст. 365 УКУ по факту злостного превышения власти и должностных полномочий, повлёкших тяжкие последствия.

Начальник управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими учреждениями, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры Харьковской области Александр Бабиков заявил, что дело открыто по подозрению в незаконном отчуждении в 2009 году земли. Стоит отметить, что Бабиков защищал в суде интересы беглого экс-президента Януковича, а ныне является замглавы ГБР.

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Дело Шеремета

Самый же большой скандал, связанный с полицией и Арсеном Аваковым, произошел в конце 2019 года. Тогда Аваков заявил, что Нацполиция смогла найти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета (взорван в автомобиле летом 2016-го в Киеве). Ими стали: музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Чтобы назвать их имена, Аваков собрал пресс-конференцию, на которой присутствовали Генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский.

Все доказательства против Антоненко, Кузьменко и Дугарь были косвенными. Позже журналисты нашли в деле ряд нестыковок и неточностей.

Стоит отметить, что 10 октября 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Авакову испытательный срок для “конкретных результатов”.

“Реальные дела, действующие дела, пожалуйста, принесите нам до конца года. Не будет – мы всех уволим”, – подчеркнул Зеленский

“Рюкзаки Авакова”

Осенью 2014 года сын Авакова выступил организатором закупки рюкзаков для нужд Нацгвардии, хотя тогда на складах МВД уже находилось 2000 рюкзаков.

Александр Аваков договорился об изготовлении рюкзаков с предпринимателем Владимиром Литвиным, который, в свою очередь, нашел общество с ограниченной ответственностью с признаками фиктивности для участия в закупке. В итоге договорились о поставке 5000 рюкзаков по цене 2 899 гривен за единицу.

По мнению правоохранителей, сделка нанесла государству ущерб на 14 млн гривен. Летом 2018 года уголовное производство в отношении сына министра внутренних дел закрыли.

Декларация

Семья Арсена Авакова владеет тремя квартирами – две в Харькове и одна в городе Чугуев. Кроме того в собственности два земельных участка в Харьковской области. Также Аваков арендует отельный номер в Киеве.

Арсен Аваков задекларировал множество произведений искусства: картины и иконы, коллекционные монеты, дорогие наручные часы. Также глава МВД указал в декларации антиквариат: мебель, старинные напольные часы, зеркала, светильники. Супруга министра задекларировала ювелирные изделия и сумки известных брендов. У Авакова огромная коллекция вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили.

Стоит отметить, что транспортными средствами семья не владеет.

На банковских счетах у Авакова более 1,77 млн грн, 196 тыс. долларов, 1279 евро. У жены Авакова в банке лежит более 402 тыс. долларов, 1 млн 497 тыс. 128 евро. Также чета Аваковых держит активы в драгоценных металах и наличными.