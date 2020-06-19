Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 264 депутатов.

Сразу после назначения Абрамовский принес присягу члена Кабинета Министров.

Роман Абрамовский родился 5 октября 1973 года в г. Комсомольск на Амуре Хабаровского края, Россия. В 2006 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел.

В 2015 году он несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Согласно декларации о доходах за 2019 год, Абрамовский владеет двумя квартирами (площадями 321.5 м2 и 71,8 м2) и двумя машино-местами в Киеве.

Во владении семьи Абрамовского есть три автомобиля: Mersedes Benz S500, Range Rover и BMW X5. Общая стоимость, которых около 3 млн грн.

За прошлый год доход семьи нового министра составил 1,4 млн грн. Кроме того, жена министра получила подарки в виде доли в уставном капитале нескольких компаний почти на 4 млн грн.