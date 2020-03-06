Определять кандидатов на должности в Кабинете Министров, которые сейчас остаются вакантными, будут до тех пор, пока парламент рассматривает правки к закону о рынке земли.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1” заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, сейчас в Кабмине остаются вакантными четыре должности руководителей министерств – Министерства образования и науки, Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерства культуры.

По словам премьер-министра Шмыгаля, добирать министров будут в то время, пока парламент рассматривает правки к законопроекту об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

“Парламент заблокирован законом про землю, который рассматривается, поэтому у нас есть время, этих несколько дней, пока парламент закончит рассмотрение поправок для того, чтобы сформировать все министерства”, — сказал он.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент советуется и ищет кандидатов на эти должности.

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