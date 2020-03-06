Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1” заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщалось ранее, сейчас в Кабмине остаются вакантными четыре должности руководителей министерств – Министерства образования и науки, Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерства культуры.
По словам премьер-министра Шмыгаля, добирать министров будут в то время, пока парламент рассматривает правки к законопроекту об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
“Парламент заблокирован законом про землю, который рассматривается, поэтому у нас есть время, этих несколько дней, пока парламент закончит рассмотрение поправок для того, чтобы сформировать все министерства”, — сказал он.
Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент советуется и ищет кандидатов на эти должности.
Позднее глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия рассказал, кто принимает участие в обсуждении кандидатов на вакантные должности.
“Сейчас идет такая… Кадровая комиссия, я бы сказал. Это представители Кабмина, то есть премьер-министр принимает в этом участие, Офис Президента, несколько человек из нашей фракции, которые вместе смотрят разных кандидатов и пытаются найти лучших людей для того, чтобы присоединились к нашей команде”, — отметил он.
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