Условия ведения торговли с Великобританией не изменятся до конца 2020 года, несмотря на то, что государство выходит из Европейского союза.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Сообщается, что до 31 декабря будет продолжаться переходный период, во время которого Великобритания будет оставаться участником Таможенного союза ЕС. Поэтому до конца года украинские экспортеры не почувствуют никаких изменений в торговле с Великобританией.

Со следующего года, как ожидается, между государствами начнет действовать соглашение о свободной торговле.

“Что нужно запомнить нашим экспортерам: сейчас не меняется ничего, дальше с 1 января следующего года у нас будет соглашение о свободной торговле с Великобританией. Учитывая то, что мы готовились к разным сценариям Brexit, в прошлом году мы почти полностью подготовили Соглашение. Оно будет очень похоже на Соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом. Сейчас у нас еще есть достаточно времени, чтобы доработать проект Соглашения “, — сообщил торговый представитель Украины, замглавы Минэкономики Тарас Качка.

Напомним, 22 января Палата лордов Великобритании утвердила законопроект о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit). 23 января королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

24 января председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit). В тот же день проект закона о выходе страны из Европейского союза подписал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.