Министерство юстиции Украины 23 марта 2020 получило от Окружного суда США Южного округа города Нью-Йорка два поручения о вручении повестки и копии иска к народному депутату Александру Дубинскому и представителю ООО "Телерадиокомпании "Студия 1 + 1".

Об этом ведомство сообщило “Детектор медиа” в ответ на запрос.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен родом из Мукачево Алекс Ровт подал иск в суд США на народного депутата от фракции “Слуги народа” Александра Дубинского.

19 марта об этом в Facebook также написал бывший народный депутат, юрист Геннадий Москаль, который консультирует украинско-американского бизнесмена Алекса Ровта.

По его данным, повестки адресованы Александру Дубинскому, конечному бенефициару телеканала “1 + 1” Игорю Коломойскому и авторам программы “Деньги”.

“Судебные повестки содержат сообщение о подаче иска против лиц, которым адресованы документы, в Окружной суд США Южного округа города Нью-Йорк и о необходимости в 21-дневный срок со дня получения повестки и копии иска предоставить отзыв на иск истцу и суду. В случае непредоставления ответа судом по умолчанию будет вынесено решение против вышеупомянутых лиц”, – сообщили в Минюсте.

В ведомстве уточнили, что в течение 14 дней должны поручить вручение этих документов соответствующему межрегиональному управлению Министерства юстиции. Это управление в течение 14 календарных дней должно направить эти поручения в суд по месту жительства физического лица или по местонахождению юридического лица. Оно также и устанавливает срок для его выполнения.

Фото: ответ Минюста на запрос “Детектора медиа”

“Суд Украины вызывает лицо, в отношении которого необходимо совершить процессуальные действия, и предлагает получить судебные документы. Лицо, получившее документы, ставит свою подпись на подтверждении о вручении документа”, – пояснили в Минюсте.

После вручения повесток Министерство отправит в суд США документы о выполнении поручения.

СПРАВКА. Алекс Ровт – украинско-американский предприниматель еврейского происхождения. Родился в городе Мукачево в семье служащего. В 1973 году переехал в Венгрию на постоянное место жительства. В 1985 году эмигрировал из Венгрии в США, где проживает и сейчас. Некоторое время работал в фирме “Милмард”, в ювелирной фирме, потом открыл ресторан. Сейчас он – президент компании “IBE Trade Corp” в Нью-Йорке по производству и реализации минеральных удобрений. Миллиардер, один из самых богатых людей мира по рейтингу Forbes.