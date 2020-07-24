Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

“Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! С сегодняшнего дня Минюст предлагает новую услугу — мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания”, – написал Малюська.

По его словам, приобрести сертификат можно с компьютера или смартфона. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать следственный изолятор, количество дней/недель/месяцев лишения свободы и соответствующую стоимость, оплатить услугу, распечатать подарочный сертификат и квитанцию ​​об оплате.

Малюська уточнил, что сертификат действует только шесть месяцев от даты оплаты — если в течение этого срока сертификат использован не будет, то деньги за его покупку автоматически перечисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему изолятору.

Среди “преимуществ такого подарка” министр назвал: расположение в центре города, трехразовое питание, охрана, возможность отвлечься от соцсетей и гаджетов, а также снижение риска заразиться коронавирусом.

Он также отметил, что такие сертификаты являются украинским эксклюзивом, которого нет в других странах.

“Хотя пост и шуточный, сама услуга – не шутка”,— отметил Малюська, добавив, что средства от вырученных сертификатов пойдут на то, чтобы следственные изоляторы могли соответствовать европейским стандартам.

Стоит отметить, что стоимость пользования услугами платных камер различается в зависимости от города, в котором находится СИЗО. Например, в Киеве – самое дорогое месячное содержание, оно обойдется в 12 000 грн, дешевле всего в Черновцах – 2500 грн/месяц. Стоимость суточного содержания колеблется от 346 грн (в Черновцах) до 2000 грн (в Киеве).