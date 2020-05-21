Об этом рассказывают #Буквы.
Так, на торги 22 мая выставлен лот – пит-буль 2015 года рождения. Стартовая цена -112,50 грн.
25 мая на аукцион выставлена 2-летняя восточноевропейская овчарка. Ее стартовая цена – 1300 грн.
Первого пса конфисковали в рамках ареста имущества должника в октябре прошлого года в Донецкой области, овчарку – в марте текущего года в Хмельницкой области.
Пит-бультерьера пока никто не желает купить, а на овчарку есть один покупатель.
В списке также значатся: собака неустановленной породы черного цвета, рыжая овчарка с черными пятнами, питбуль. Но по ним торги не состоялись.
- Ранее нардеп от “Слуги народа” Евгений Брагарь в эфире телеканала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.