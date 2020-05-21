Об этом рассказывают #Буквы.

Так, на торги 22 мая выставлен лот – пит-буль 2015 года рождения. Стартовая цена -112,50 грн.

25 мая на аукцион выставлена 2-летняя восточноевропейская овчарка. Ее стартовая цена – 1300 грн.

Первого пса конфисковали в рамках ареста имущества должника в октябре прошлого года в Донецкой области, овчарку – в марте текущего года в Хмельницкой области.

Пит-бультерьера пока никто не желает купить, а на овчарку есть один покупатель.

В списке также значатся: собака неустановленной породы черного цвета, рыжая овчарка с черными пятнами, питбуль. Но по ним торги не состоялись.